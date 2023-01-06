2023/01/06 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر لكم / المركز الخبري الوطني/لقطة توثق حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحفل افتتاح خليجي 25 في ملعب البصرة الدولي.وظهر في اللقطة إلى جانب السوداني رئيس الاتحاد الدولي لكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



السوداني في حفل افتتاح خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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