رأي.. سامية عايش تكتب لـCNN: رغم ضعف بنية السرد..

2023/01/06 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم المآخذ على القصة وشكلها وتقديمها، قدم فيلم “شلبي” جانبًا يشبهنا أو يشبه جزءًا من حياتنا اليومية، فكم مللنا من حكايات “الآكشن” والغموض والإثارة، التي أصبحت تتعدى علينا ليس فقط في صالات السينما، وإنما أيضًا في منازلنا.

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