ظهور حسام الرسام يحسم جدل مشاركة الساهر بافتتاح الخليجي

2023/01/06 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

مرت أكثر من ربع ساعة على انطلاق حفل افتتاح بطولة خليجي 25 والتي بدأت بأوبريت من قصيدة شعبية، ولم يظهر الفنان كاظم الساهر حتى الان فيما تسبب ظهور الفنان حسام الرسام كأول مطرب في حفل الافتتاح تساؤلات عما اذا كان هذا الظهور إيذانًا وحسمًا لعدم مشاركة الساهر في حفل الافتتاح.

وابتدأ الحفل بمشاهد مبهرة واستخدام لتقنيات متطورة ثلاثية الابعاد استعرضت تاريخ البشرية على ارض الرافدين، فيما دشن الفنان حسام الرسام الفقرة الغنائية الامر الذي اثار المخاوف والتساؤلات عما اذا كان تقدم الرسام بالغناء يعني عدم وجود الفنان كاظم الساهر.

وتداولت انباء قوية منذ مساء امس الخميس عن وصول كاظم الساهر الى العراق وسط ترقب شديد لظهوره في أي لحظة على ملعب جذع النخلة خلال فعاليات الافتتاح.

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