2023/01/06 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالروح بالدم نفديك يا عراق.. امتلاء ملعب جذع النخلة في افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: elx2kYukcJo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالروح بالدم نفديك يا عراق.. امتلاء ملعب جذع النخلة في افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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