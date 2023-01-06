شاهد بالفيديو.. بالروح بالدم نفديك يا عراق.. امتلاء ملعب جذع النخلة في افتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: elx2kYukcJo

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