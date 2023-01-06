حفل افتتاح متميز لبطولة

2023/01/06 | 19:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطولة خليجي 25 تقام بمشاركة 8 منتخبات (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

افتتحت منافسات بطولة "خليجي 25"، الجمعة، في حفل مبهر أقيم على ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

وشهد حفل الافتتاح فقرات منوعة عكست الحضارة العراقية وإرث مدينة البصرة وما تحمله من تاريخ كبير، وتناول أيضا اللحمة بين الأشقاء في الخليج، والتاريخ المشترك الذي يجمع بين أبناء المنطقة.

وشهد الحفل مشاركة أسماء فنية عراقية كبيرة، كجواد الشكرجي وإيناس طالب ومحمود أبو العباس، برفقة المطرب حسام الرسام، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

⚽ |#خليجي25 |اغنية الفنان حسام الرسام في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/m2yQPVTYAz

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وجرى خلال الحفل استعراض أعلام الدول المشاركة الثمانية، وهي العراق المستضيف، برفقة قطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية والإمارات واليمن.

وتتكون بطولة "خليجي 25" من مجموعتين، الأولى تضم منتخبات العراق والسعودية وعمان واليمن، وتلعب مبارياتها على ملعب البصرة الدولي، بينما تشارك منتخبات الإمارات وقطر والبحرين والكويت ضمن المجموعة الثانية، وتلعب مبارياتها على استاد الميناء الأولمبي.

⚽ |#خليجي25 |جانب من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/FDeR78f9Se

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

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