القبض على متهم يتاجر بالقطع الاثرية في بابل

2023/01/06 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل.

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