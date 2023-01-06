2023/01/06 | 19:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1LT27cW3Ivc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مباراة العراق X عُمان في افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مباراة العراق X عُمان في افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).