انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني بافتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت قبل لحظات، مساء اليوم الجمعة، مباراة منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني بافتتاح بطولة خليجي 25 على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.وأكد القائمون على ملعب البصرة حضور أكثر من 65 ألف متفرج على مدرجاته.وتتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.

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