رسميا.. رونالدو لن يشارك مباشرة مع النصر بعد تسجيله

2023/01/06 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب لمباراتين بعد تسجيله لاعبا لناديه الجديد، تنفيذا لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، على ما أفاد مسؤول في النادي وكالة فرانس برس الجمغة.

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