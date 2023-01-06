2023/01/06 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الشرقية) و (الزمان) تنفردان بتغطية شاملة لحدث رياضي إستثنائي بعد قطيعة دامت عقوداً نجوم يشاركون الشعب العرس الكروي ببصراوي تلكانه وهيو هيو وعاش العراق المحافظات – مراسلو (الزمان) انفردت مجموعة قنوات (الشرقية) وجريدة (الزمان) بتغطية خاصة لحدث استثنائي تشهده محافظة البصرة خلال افتتاح بطولة خليجي 25 بعد قطيعة دامت اربعة عقود ،في حفل وعدت […]

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