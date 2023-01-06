2023/01/06 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبارك إنطلاق خليجي 25 في البصرة إفتتاح البطولة عقب وصول وفود دولية على رأسها فيفا البصرة – الزمان حضر رؤساء مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان والبرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ،افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة ،عقب وصول وزراء ومسؤولين عرب واجانب على رأسهم رئيس الاتحاد […]

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