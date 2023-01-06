2023/01/06 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل إفتتاح ومباريات خليجي 25 عبر شاشات متنقّلة ببغداد بغداد – ابتهال العربي نقلت أمانة بغداد ، حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة عبر شاشات تلفزيونية عملاقة في خمس مناطق رئيسة ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامين عمار موسى كاظم، وجه بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في مول المنصور وحديقة الامة وساحة الواثق […]

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