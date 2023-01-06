إصابة جندي اثر تعرض لداعش شمالي بغداد

2023/01/06 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإصابة جندي اثر تعرض لـ "داعش" في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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