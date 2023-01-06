مجلة أمريكية تشيد بحفل افتتاح البطولة...

2023/01/06 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أشادت مجلة "اسوم تيك الامريكية"، المختصة بالشؤون التقنية، اليوم الجمعة، بحفل افتتاح بطولة خليجي البصرة 25 الذي تقام أحداثه حاليا على ملاعب محافظة البصرة وسط حضور جماهيري واسع من المشجعين عبر الدول الخليجية.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "محافظة البصرة شهدت "احتفالا غير مسبوق" لاحداث البطولة، موضحة ان الاحتفال شهد تمثيلا إيجابيا وكبيرا لكل الفرق العربية المشاركة في البطولة"

ووصفت المجلة بعض الأغاني التي ظهرت قبل وخلال حفل الافتتاح بأنها "تؤكد على عربية العراق ووحدته مع دول الخليج في سابقة وصفتها بانها إيجابيةعلى صعيد علاقات العراق وشعبه مع الدول الخليجية".

وتابعت بأن "الأجواء غير المسبوقة تمثل آمال القادة في العراق لرفع مستوى التعاون مع دول الخليج الى مراحل جديدة"

واختتمت المجلة مؤكدة أن "الاحتفال شهد اشادة إيجابية أيضا من الدول المشاركة، وتغييرا للنظرة السلبية عن الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد".

تحرير:ليندا.ر

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