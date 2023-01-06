نواب من البصرة يتحدثون بلقاءات خاصة ما بعد حفل الافتتاح ويصفونه بأنه اكثر من ناجح

2023/01/06 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

وصف نواب من محافظة البصرة، اليوم السبت، حفل افتتاح بطولة خليجي 25 الذي أقيم اليوم في المحافظة بالأكثر من ناجح.

وقال نواب البصرة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حفل افتتاح بطولة خليجي 25 الذي أقيم اليوم في محافظة البصرة كان أكثر من ناجح"، مشيدين بـ"الجهود المبذولة من قبل المنظمين".

وانطلقت فعاليات افتتاح بطولة خليجي 25، اليوم الجمعة، في محافظة البصرة.

ونقلت عدسة (بغداد اليوم) جزء من فعاليات الافتتاح البهي الذي حضره 65 ألف متفرج وبحضور شخصيات سياسية ورياضية وإعلامية وأكاديمية وفنية.

تحرير: أ خ

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