جماهير تدّعي منعها من افتتاحية خليجي 25 رغم امتلاكها التذاكر (فيديو)

2023/01/06 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ادعى عدد من المواطنين العراقيين انهم مُنعوا من الدخول إلى ملعب جذع النخلة وحضور فعاليات افتتاح بطولة خليجي 25 بالرغم من امتلاكهم تذاكر دخول.

ووثق المواطنون في مقطع فيديو تجمهرهم أمام بوابات الملعب بعد غلقها، مشيرين إلى انهم يمتلكون تذاكر دخول الملعب ولكنهم منعوا من الدخول بعد غلق البوابات وابلاغهم من قبل أمن الملاعب، بأن الملعب قد امتلأ.

ولم تتيقن (بغداد اليوم) من حقيقة امتلاك المواطنين لبطاقات دخول أو ما اذا تم تسجيل حالات مماثلة بمنع جماهير تمتلك تذاكر دخول.

وفي حال صحت الرواية فأن ذلك يعني دخول عدد من الجماهير ممن لايمتلكون تذاكر دخول او حجز مقاعد لشخصيات خاصة على حساب من يمتلك بطاقات دخول، او ان المواطنين الذين تم منعهم يحملون تذاكر مزورة.

وسبق ان اعلن اليوم الجمعة عن وقوع عدد من المواطنين ضحية نصب بشراء تذاكر دخول من قبل شركة تبين فيما بعد انها مزورة.

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