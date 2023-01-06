الخزانة الامريكية تُصدر عقوبات جديدة على ايران

2023/01/06 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران.وقالت الوزارة على موقعها الرسمي، إن “العقوبات الأمريكية استهدفت شركة القدس لصناعة الطيران، وشركة […]

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