2023/01/06 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، غدا السبت، بملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة 16 من الليغا.وشهدت قائمة الميرينغي غياب الثلاثي “كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز”، بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غياب 3 لاعبين من صفوف ريال مدريد أمام فياريال المركز الخبري الوطني.

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