هل تسمح السعودية ببيع الكحوليات في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية؟

2023/01/06 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، الجمعة، على تساؤلات عما إذا كان سيتم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية بالمملكة، مؤكدة أنه "لا يُسمح ببيعها".

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