2023/01/06 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افاد مصدر امني، الجمعة، بإستشهاد جندي اثر تعرض لـ “داعش” في...

ظهرت المقالة استشهاد جندي عراقي اثر هجوم ارهابي شمالي بغداد أولاً على المسلة.

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