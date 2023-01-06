2023/01/06 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، الجمعة، عن القاء القبض على متهم...

ظهرت المقالة جهاز المخابرات يطيح بتاجر اثار في بابل أولاً على المسلة.

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