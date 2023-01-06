عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

2023/01/06 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدرت، عقوبات جديدة تتعلق بإيران.وقالت الوزارة على موقعها الرسمي، ان “العقوبات الأمريكية استهدفت شركة القدس لصناعة الطيران، وشركة أخرى على صلة بمنظمة “الجوفضائية” الإيرانية”.

واضافت إن “العقوبات الجديدة تستهدف 6 أفراد على صلة بشركة القدس لصناعة الطيران، وواحدا على صلة بمنظمة الصناعات الجوفضائية الإيرانية”.

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