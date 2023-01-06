جماهير منتخب العراق تصنع الحدث وتتصدر المشهد في افتتاح

2023/01/06 | 20:41 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجماهير العراقية زحفت بكثافة لملعب لقاء الافتتاح (العربي الجديد/Getty)

صنعت جماهير منتخب العراق الحدث ونجحت في تصدر المشهد، خلال وقبل حفل افتتاح منافسات بطولة "خليجي 25" لكرة القدم، الجمعة، والذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

وتوافدت أعداد غفيرة من الجماهير العراقية وحتى الخليجية إلى ملعب المواجهة الذي احتضن حفل افتتاح البطولة، واللقاء الأول الذي جمع صاحب الأرض بنظيره العماني.

وتجمهر الآلاف من المشجعين أمام بوابات المدينة الرياضية بالبصرة، في الوقت الذي لم ينجح فيه عدد كبير منهم في الدخول إلى اللقاء نتيجة توافد أعداد كبيرة من أنصار منتخب "أسود الرافدين".

وشهد لقاء الافتتاح توافد جماهير عراقية من مختلف المحافظات، الذين اضطر بعضهم لقطع مسافة ألف كيلومتر تقريبا، وهي المسافة التي تفصل بين مدينة الموصل في شمال العراق ومدينة البصرة، أقصى الجنوب.

الاف المشجعين احتشدوا في منطقة الجماهير "الفان زون" لمتابعة حفل الافتتاح ومباراة #العراق مع #عمان في #خليجي25 pic.twitter.com/JaklIBHVvH

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

من الموصل للبصرة 🇮🇶🤩 pic.twitter.com/9Z0UPnf52S

— ‏أماكن العراق 🇮🇶 IRAQ PLACES (@IRAQPCes) January 5, 2023

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

ونظمت جماهير عراقية عديد الفعاليات المتنوعة في محيط ملعب البصرة الدولي، في الوقت الذي تم فيه تخصيص منطقة للمشجعين مع نصب شاشات عملاقة للجماهير التي لم تنجح في الحصول على تذاكر لدخول المواجهة.

الجماهير العراقية تشعل الأجواء في شوارع #البصرة قبل ساعات من افتتاح #خليجي25 pic.twitter.com/2wK2GyjD7K

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

بالروح بالدم نفديك يا عراق ..



هتاف الجماهير وسط أجواء حماسية في منطقة المشجعين "الفان زون" في #البصرة قبل افتتاح #خليجي25#قنوات_الكاس pic.twitter.com/fPw4ITHXVO

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

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