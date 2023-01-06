الفريق الخدمي: التصاميم النهائية لـ

2023/01/06 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، موعد اكتمال التصاميم النهائية لمشروع الطريق الحلقي الرابع والشروع بتنفيذه.

وقال مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، عضو فريق الجهد الخدمي أبو علي الكوفي، متحدثاً عن مشروع الطريق الحلقي الرابع، إن "الطريق مهم وحيوي إذ يحيط بمدينة بغداد ويربط مداخلها الشمالية والجنوبية، بطول أكثر من 130 كم، وسيؤدي إلى التخلص من السيارات الثقيلة وساحات التبادل والاختناقات المرورية وتلوث البيئة، ويوفر فرص عمل في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد".

وحول بقية مشاريع الفريق وخاصة الطريق الحلقي الرابع في بغداد بين، أن "الدراسات مستمرة، ومن المفترض أن تكتمل خلال 4 أو 6 أشهر جميع التصاميم النهائية للمشروع تمهيداً للشروع بالأعمال مع وزارة الإعمار والإسكان التي سيقع على عاتقها تنفيذ الجسور بينما ستكون الأعمال الترابية من مسؤولية الحشد الشعبي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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