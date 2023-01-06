هيئة الإحصاء الكندية: انخفاض معدل البطالة وهذا هو عدد الوظائف المضافة خلال شهر ديسمبر

2023/01/06 | 20:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض معدل البطالة في كندا بشكل طفيفة إلى 5 بالمائة مع إضافة 104000 وظيفة جديدة في شهر ديسمبر حسب بيان هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة.يمثل هذا ثالث انخفاض في معدل البطالة في الأشهر الرابعة، مما يجعله أقرب إلى المستوى القياسي المنخفض البالغ 4.9 في المائة الذي سجله في شهري يونيو ويوليو.قالت هيئة القوى […]

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