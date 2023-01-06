رحمة رياض ومحمود التركي يغنيان في ملعب البصرة

2023/01/06 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

غنى الفنانان رحمة رياض ومحمود التركي، اليوم الجمعة، في الاستراحة بين الشوطين في ملعب البصرة الدولي.

وغنى الفنان محمود التركي اغنية "كل العراق"، فيما غنت الفنانة رحمة رياض اغنية "عاش العراق".

وانطلق حفل افتتاح خليجي 25 في الساعة السادسة بمشاهد مبهرة واستخدام لتقنيات متطورة ثلاثية الابعاد استعرضت تاريخ البشرية على ارض الرافدين، فيما دشن الفنان حسام الرسام الفقرة الغنائية.

بعدها انطلقت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج بنسخته الـ25 والتي يحتضنها العراق على أرض محافظة البصرة.

ويواجه المنتخب العراقي المستضيف للبطولة، المنتخب العماني في أولى مباريات بطولة خليجي 25 وعلى ملعب جذع النخلة وبحضور 65 ألف متفرج.

ويطمح منتخب العراق في تقديم مباراة مميزة في أولى مبارياته في بطولة خليجي 25، خاصة في ظل طموح كافة المنتخبات المشاركة في تحقيق البطولة في هذه النسخة.

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