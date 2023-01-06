الموارد المائية تزف بشارة سارة لموظفيها من العقود

2023/01/06 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / زفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، بشارة سارة لموظفيها من العقود قبل ٢٠١٩/١٠/٢.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بناء على قراري مجلس الوزراء المرقمين ٣٦٩ و٣٧٠ لسنة ٢٠٢٢ المأخوذ في الجلسة الأعتيادية العاشرة المنعقدة في ٢٧/ كانون الأول/٢٠٢٢، حصلت موافقة وزارة المالية على أستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود […]

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