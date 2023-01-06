أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة

2023/01/06 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على مسؤولين مرتبطين بشركة تصنيع دفاعية إيرانية، تصمم وتنتج طائرات بدون طيار (درونز)، ظهر عدد منها في الحرب الروسية على أوكرانيا.

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