مقتل سعودية بالسقوط من مبنى.. والسلطات تتحرك

2023/01/06 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها تحقق في حادثة سقوط مواطنة من مبنى مما أدى إلى وفاتها.

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