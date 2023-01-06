2023/01/06 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، أن أنقرة أبلغت يريفان برفع الحظر المفروض على نقل الشحنات الجوية بين البلدين وأشار هونانيان، إلى أن إنشاء نقل البضائع كان أحد الاتفاقات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا وأرمينيا تزيلان الحواجز أمام الشحن الجوي المباشر بينهما المركز الخبري الوطني.

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