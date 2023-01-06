2023/01/06 | 21:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن إدارة الرئيس جو بايدن تراجعت عن...

ظهرت المقالة إدارة بايدن تتراجع عن تهديداتها بالانتقام من السعودية أولاً على المسلة.

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