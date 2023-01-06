2023/01/06 | 21:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 77 إصابة...

ظهرت المقالة الصحة الإيرانية تعلن وفاة خمسة أشخاص واصابة 77 اخرين بكورونا أولاً على المسلة.

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