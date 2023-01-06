التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25 في البصرة

2023/01/06 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل المنتخب العراقي سلبيا من دون

اهداف مع المنتخب العُماني في اولى

مباريات بطولة كاس خليجي 25 التي انطلقت

مساء اليوم في البصرة بحضور رئيس

الاتحاد الدولي "فيفا" جياني انفانتينو.

وجرت المباراة على مل

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