منتخبنا يتعادل سلبياً مع نظيره العماني بافتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 21:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانطلقت مساء اليوم، بطولة كأس الخليج في البصرة .

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