2023/01/06 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: WI7W-Y4QZF8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. البصرة تواصل احتفالاتها في خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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