إعلام كويتي ينتقد

2023/01/06 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد الإعلام الكويتي، اليوم الجمعة، سوء التنظيم خلال افتتاح بطولة خليجي 25، إثر انسحاب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتي، فهد الصباح والوفد المرافق، مغادرتهم البصرة.

وذكر حساب موقع "جريدتكم" الكويتي على تويتر: "ممثل الامير رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الصباح والوفد المرافق له في مطار البصرة متوجها للكويت بعد انسحابه من افتتاح كأس الخليج بسبب سوء التنظيم".

فيما قال أحد إعلاميي الموقع: "نحن نحترمكم، لكن رئيس اللجنة الأولمبية والوفد المرافق له، بقوا خارج المقصورة طوال الافتتاح بسبب الزحام"، مضيفا أن "هذا سوء تنظيم وهذا غير مقبول".

ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الصباح والوفد المرافق له من مطار البصرة متوجها للكويت بعد انسحابه من افتتاح كأس الخليج بسبب سوء التنظيم.#خليجي_25 #كاس_الخليج pic.twitter.com/Vgt2ekAam8

أما صحيفة القبس الكويتية، فأشارت إلى أن "الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة"، مضيفة أن "عددا من الجماهير اقتحم ملعب الافتتاح..



والأمن لم يستطع السيطرة على الوضع"، ذلك في تغريدة على تويتر.

? عــــاجــــل ?القبس تنشر تفاصيل انسحاب #الوفد_الكويتي من البصرة• الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب #البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة• عدد من الجماهير اقتحم ملعب الافتتاح..



والأمن لم يستطع السيطرة على الوضع#خليجي25https://t.co/r0gveKX7P2 pic.twitter.com/NNDaiw4XXU

— القبس (@alqabas) January 6, 2023

وفي الساعة السادسة مساء، أعلنت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلاق بطولة خليجي 25.

وبدأ الاحتفال بمشاهد مبهرة واستخدام لتقنيات متطورة ثلاثية الابعاد استعرضت تاريخ البشرية على ارض الرافدين، فيما دشن الفنان حسام الرسام الفقرة الغنائية، بحضور 65 ألف متفرج.

بعدها انطلقت المباراة الافتتاحية بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني، وانتهت بالتعادل السلبي.

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