انتهاء مباراة العراق وعمان بالتعادل في خليجي 25

2023/01/06 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تعادل منتخب العراق مع نظيره العماني دون أهداف، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي، في افتتاحية منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وجاءت أبرز فرص المباراة التي تابعتها (بغداد اليوم)، في الدقيقة 69، عندما أوشك أرشد العلوي أن يسجل هدفًا لعمان، بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، قبل أن تمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأهدر منتخب العراق في الدقيقة 88، فرصة هدف محقق عن طريق ضرغام إسماعيل الذي سدد كرة من ركلة حرة مباشرة، لترتطم الكرة في العارضة، وتحرم أسود الرافدين من التقدم م.

وحصد كل من العراق وسلطنة عمان، نقطة واحدة، في أولى مباريات المنتخبين في المجموعة الأولى، التي تضم السعودية واليمن.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية، منافسات كأس خليجي 25، خلال الفترة بين 6 و19 يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات، وهم السعودية واليمن والعراق وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، والكويت وقطر والبحرين والإمارات في المجموعة الثانية.

ويذكر أن المنتخب العراقي توج بلقب كأس خليجي، 3 مرات في أعوام 1979 و1984 و1988، بينما توج منتخب عمان باللقب مرة واحدة في 2009.

تحرير:ليندا.ر

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