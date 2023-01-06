اشتباكات بالأيدي في منصة كبار الشخصيات بملعب البصرة (فيديو)

2023/01/06 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اندلع اشتباك بالايدي وتوتر في منصة كبار الشخصيات داخل ملعب جذع النخلة دون معرفة تفاصيل الحادثة.

واظهر مقطع فيديو من داخل ملعب جذع النخلة توتر الاجواء أمام منصة كبار الشخصيات بينما ظهر محافظ البصرة اسعد العيداني وهو يحاول التدخل وفك التوتر.

ويظهر مقطع الفيديو ان الحادثة امام المقاعد التي كان يجلس عليها رئيس اتحاد الفيفا ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولم تحصل (بغداد اليوم) على المزيد من التفاصيل فيما يخص الحادثة.

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