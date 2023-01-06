2023/01/06 | 21:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد تعلن موافقة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تعلن موافقة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تعلن موافقة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).