2023/01/06 | 21:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل السلبي مباراة العراق وسلطنة عمان في افتتاح بطولة خليجي 25 التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة البصرة بمشاركة 8 منتخبات خليجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل العراق وعُمان في افتتاح خليجي 25 بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل العراق وعُمان في افتتاح خليجي 25 بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).