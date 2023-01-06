حركة سياسية توجه دعوة لللسوداني: الدولار يُهرَب براً ويجب التدخل

2023/01/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأمين العام لحركة “كفى”، النائب السابق رحيم الدراجي، اليوم الجمعة، دعوة للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بشأن تفعيل “الامن الاقتصادي”.

وقال الدراجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية مطالبة بتفعيل دور الامن الاقتصادي ومنح الصلاحيات لغلق شركات الصيرفة والبنوك المخالفة للسعر الرسمي”، مطالبا، “الجهات الامنية ايقاف عملية تهريب العملة برا والتي لا تقل شأنا عن عمليات تهريب المشتقات النفطية”.

وبين الدراجي، وهو عضو اللجنة المالية البرلمانية سابقاً، أن “عدم وجود أي محاسبة من قبل البنك المركزي للبنوك وشركات الصيرفة المخالفة إلى تعليمات البنك المركزي، خصوصاً أن هذا يولد عدم ثقة الفدرالي الامريكي بسيطرة البنك المركزي العراقي على مبيعات الدولار ومحاولة تهريبه، مع وجود عمليات تهريب العملة برا عن طريق الحقائب والمركبات”.

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