2023/01/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل المنتخب العراقي سلبيا من دون اهداف مع المنتخب العُماني في اولى مباريات بطولة كاس خليجي 25 التي انطلقت مساء اليوم في البصرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جياني انفانتينو.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي بحضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي الاثنين المقبل على ملعب البصرة الدولي في مباراته الثانية ضمن بطولة خليجي 25.

وسبق لقاء الافتتاح بين العراق وعمان احتفالية مهيبة شهدت عروضاً فنية وغنائية وفلكلورية عكست التراث العراقي والخليجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل السلبي يحسم مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العُماني في افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل السلبي يحسم مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العُماني في افتتاح خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).