"في حقل خلف حانة".. الأمير هاري يكشف في مذكراته كيف فقد عذريته مع "امرأة أكبر منه سنًا"

2023/01/06 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف دوق سا**** الأمير هاري، فقدان عذريته بأنه "حلقة مهينة"، وذلك في مذكراته المرتقبة بعنوان "سبير" SPARE، وفقا لما ذكرت شبكة Sky News.

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