العراق وعُمان يفتتحان خليجي 25 بالتعادل السلبي

2023/01/06 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على نتيجة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني في افتتاح كأس الخليج “خليجي 25”.وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي ضمن مواجهات المجموعة الاولى من البطولة.وسيطر الحذر على أداء الفريقين لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون أهداف.وقاد المباراة الحكيم الروماني كوفاكس ستفان وكادره المساعد المؤلف من […]

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