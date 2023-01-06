انطلاق مباراة السعودية واليمن ضمن خليجي 25

2023/01/06 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

نطلقت مباراة منتخبي السعودية واليمن، اليوم الجمعة، ضمن مباريات بطولة الخليج بنسختها الـ25 .

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبهما منتخبنا الوطني والمنتخب العماني.

وكانت مباراة افتتاح البطولة بين منتخبنا الوطني ومنتخب عمان قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب البصرة الدولي بعد حفل افتتاح البطولة.

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