طبيب باكستاني يستقبل مولوده الـ 60 ويستعد للزواج للمرة الرابعة

2023/01/06 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

في واقعة غريبة من نوعها، شغلت المواقع الإخبارية الباكستانية الفترة الماضية، أوضح طبيب يبلغ من العمر 52 عامًا في باكستان أنهاستقبل طفله الستين وادعى أنه يريد إنجاب المزيد من الأطفال مع زوجاته الثلاث.

الطبيب الباكستاني، الذي يدير عيادته الخاصة في المدينة، لديه ثلاث زوجات.



ورحب للتو بطفله رقم 60، وهو ابن اسمه خوشال.



ولم يكتفبذلك بل قال إنه يريد أن يتزوج زوجة جديدة ويستمر في إنجاب الأطفال.

وأعرب خلجي، أمنيته أن يكون لديه بنات أكثر من الأبناء، وأن يضع عائلته بأكملها في نفس المنزل.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا الطبيب احتل عناوين الأخبار العالمية في عام 2016، بعد وقت قصير من الترحيب بطفله الخامس والثلاثين فيالعالم.



في ذلك الوقت، أعلن عن خططه لإنجاب ما لا يقل عن 100 طفل، وبالاعتماد على معدله الحالي وخططه لجلب زوجة رابعة إلىالأسرة، يبدو أن هدفه قابل للتحقيق.

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