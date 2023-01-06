إيفانكوفيتش: الجماهير الحاضرة استمتعت بالمباراة رغم التعادل السلبي

2023/01/06 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني، اليوم الجمعة، أن الجماهير الحاضرة لملعب البصرة الدولي استمتعت بمباراة فريقه مع العراق رغم التعادل السلبي.وقال إيفانكوفيتش خلال مؤتمر صحفي تابعه/ المركز الخبري الوطني/ “نهنئ الفريق […]

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