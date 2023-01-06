محافظ واسط يُبارك للعراق وللبصرة الفيحاء هذا العرس الكروي العربي الكبير

2023/01/06 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بارك محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة،للعراق هذا العرس الكروي العربي الكبير خليجي25.وقال المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المياحي بارك للعراق هذا العرس الكروي العربي الكبير […]

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