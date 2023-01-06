الشبكي يكشف عن سطوة كردية على مناطق وقرى في نينوى

2023/01/06 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، وجود سطوة وسيطرة كردية على بعض مناطق وقرى المحافظة، لافتا الى ان البيشمركة عملت على منع العرب من العودة الى قراهم وقامت بتجريفها وهدم منازلهم من دون اتخاذ اي اجراءات حكومية رادعة لتلك الافعال.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاكراد يفرضون سيطرتهم على بعض المناطق في نينوى ولايسمحون للعرب بالعودة اليها خصوصا في قضاء الحمدانية حيث هناك 20 قرية لم يسمح لاهلها العرب بالعودة و15 قرية بمناطق قريبة من القضاء فضلا عن سيطرتهم على مناطق في حوض سد الموصل وربيعة”.

واضاف ان “البيشمركة تفرض سيطرتها على القرى المذكورة فضلا عن مناطق في شمال الموصل، وعملت على تجريف تلك القرى وتهديم المنازل فيها، ولم يتم السماح لالها بالعودة الى مناطقهم”.

وبين ان “الاقليم يمارس سطوته ويتجاوز على قرى ومناطق في نينوى ويفرض سلطته عليها ويمنع اهالها من الدخول اليها، وهو امر بحاجة الى التحرك الفعلي من قبل الحكومة وممثلي المكون العربي في تلك المناطق”.

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