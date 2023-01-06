محافظ كركوك يطالب بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية

2023/01/06 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الجمعة، مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل حل مشاكل الكهرباء في مناطق شوراو والتون كوبري والدبس وسرعة تنفيذ محطات العمل الشعبي والمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية.

وذكر الجبوري للوكالة الرسمية، أنه “أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الكهرباء لبحث حلول لمشكلة الكهرباء في مناطق شوراو والتون كوبري والدبس وسرعة تنفيذ محطات العمل الشعبي والفيلق وبدر والاطلاع ميدانيا على عمل قسم السيطرة والتشغيل في مديرية توزيع كهرباء كركوك”.وأضاف، أنه “نقل الى وزير الكهرباء معاناة أبناء المحافظة جراء انخفاض معدلات التجهيز والأحمال الكبيرة والضغوط التي تتعرض لها المنظومة”، لافتا الى “مطالبته بزيادة حصة المحافظة بما يخفف من التحديات التي تتعرض لها المحافظة”.وأشاد المحافظ “بجهود وعمل ملاكات الكهرباء ودورهم الفاعل في خدمة المواطنين وتنفيذ حملات الصيانة والتأهيل خلال موسم الشتاء والأيام التي تنخفض فيه درجات الحرارة”، مؤكدا دعم إدارة محافظة كركوك لقطاع الكهرباء”.وأشار إلى أنه “طالب بإيجاد حلول لمساواة تجهيز الكهرباء في عموم محافظة كركوك وخاصة المناطق الشرقية للمحافظة ، وأهمية إيجاد حلول فنية لمشاكل التجهيز لقضاء الدبس وناحية التون كوبري وقراها ومنطقة شوراو،الى جانب سرعة تنفيذ محطات الفيلق والعمل الشعبي وحي بدر”.وأكد الجبوري “اطلاع الوزير على واقع التجهيز بعموم محافظة كركوك ،وما يصلها من إنتاج عبر الشبكة الوطنية وعدم حصول المحافظة على استحقاقها في ظل انخفاض درجات الحرارة”.

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